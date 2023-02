Ex vippona racconta un aneddoto segreto su Martina Nasoni | ecco cosa ha fatto

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da quandoè entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 le polemiche non sono mancate. Infatti si discute spesso e volentieri del rapporto che c’è stato tra lei e Daniele Dal Moro. Abbiamo anche assistito a varie discussioni, non solo con il concorrente ma anche con la sua attuale fiamma Oriana Marzoli. E adesso parla una ex, direttamente al settimanale Chi, di Alfonso Signorini. Una exrivela unsuLa exin questione è Selvaggia Roma. Nonché la ex fidanzata di Francesco Chiofalo (a sua volta ex di Antonella Fiordelisi, visto che sempre di ex partner si tratta). A Chi, Selvaggia ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su. Così hato un ...