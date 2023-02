Ex Ilva | Uilm denuncia allo Spesal le condizioni di lavoro degli operai

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Con la presente siamo are un insieme di gravialle quali sono sottoposti i lavoratori sul proprio posto diall’interno di AdI, più volte segnalate dallama delle quali ai tavoli istituzionali si cerca di parlare sempre meno per tentare di distrarre l’opinione pubblica con fantomatici progetti di riconversione industriale mentre lo stabilimento AdI di Taranto è totalmente al collasso. La fabbrica si sta fermando da sola, andando incontro ad eventi irreparabili da un punto di vista ambientale ed impiantistico. A Roma o in altri incontri del territorio si discute di revamping Afo5 (unica condizione per garantire una prospettiva ed una tenuta del sito visto il fine ciclo di Afo1 e Afo2),di ciclo combinato e addirittura di forni elettrici ad idrogeno verde tra 10 anni, senza mai ...

che dovrà essere convertito in legge entro il 6 marzo - i sindacati lanciano l'allarme sul ricorso alla cassa integrazione nello stabilimento ex Ilva. Davide Sperti, segretario della Uilm, denuncia: ...Acciaierie d’Italia, ex Ilva, cerca a Taranto personale da portare nei propri ... «Certo - commenta a Quotidiano Davide Sperti, segretario Uilm - in Acciaierie d’Italia stanno accadendo cose davvero ...