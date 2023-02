Ex Gkn | annuncio di Borgomeo | “La società andrà in liquidazione” Operai in rivolta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si complica in maniera quasi irreversibile la vertenza dell'ex GKN di Campi Bisenzio (Firenze) con gliormai da quattro mesi senza stipendio. Nel tardo pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2023, arriva la bomba inaspettata: laQf di Francescoannuncia la messa indell'azienda L'articolo proviene da Firenze Post.

Più che mai in alto mare anche e soprattutto la vertenza, esplosa nell'estate 2021, con l'della dismissione dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze); e dire che un anno fa le ...Ricominciare da un anno fa, dai piani di riconversione dal basso elaborati durante l'occupazione della fabbrica, seguita all'di chiusura dello stabilimentodi Campi Bisenzio , nel 2021. Il picchetto fuori dai cancelli non è mai stato tolto, ma il progetto autonomo era sembrato non più necessario dopo il ...

