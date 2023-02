Si completa la line up del rinnovato team No Limits Honda . Dopo l'annuncio di Lorenzo Gabellini , il team owner Moreno Codeluppi chiude il trio di piloti confermando il francese Alexised affiancandogli il connazionale Johan Nigon , ex pilota del team dei Pompieri (campioni Stock 2022). Un mix di piloti giovani ed esperti uniti ad una moto totalmente nuova, una sfida ...Si completa la line up del rinnovato team No Limits Honda . Dopo l'annuncio di Lorenzo Gabellini , il team owner Moreno Codeluppi chiude il trio di piloti confermando il francese Alexised affiancandogli il connazionale Johan Nigon , ex pilota del team dei Pompieri (campioni Stock 2022). Un mix di piloti giovani ed esperti uniti ad una moto totalmente nuova, una sfida ...

EWC: Masbou e Nigon completano la line up di No Limits Motosprint.it

EWC, tutto pronto per la 24h di Le Mans: ecco orari e piloti al via Motosprint.it

EWC | Al via la 24H di Le Mans 2022, Davies out LiveGP.it

Pole record di YART Yamaha alla 24h Le Mans 2022 Corse di Moto

BMW Motorrad in pole position al Bol d'Or 2022 Corse di Moto

Alexis, già pilota della squadra, e Johan affiancano il rookie Gabellini per la stagione 2023 del Mondiale Endurance in classe Superstock ...