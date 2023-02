Eva Kaili e il trattamento delle detenute con figli Come funziona in Europa | dalle lacune del Belgio all’eccellenza della Germania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Su carceri edi personel’Unione europea non ha soluzioni uniformi. Lo dimostra il caso di Eva, ex vicepresidente del Parlamento Ue finita al centro dello scandalomazzette da Qatar e Marocco, che ha denunciato di aver visto la bambina di due anni soltanto due volte, a gennaio. Secondo la legge belga, la politica belga avrebbe potuto tenerla con sé in prigione fin dall’inizio.però chiede misure alternative alla custodia in carcere, che insignifica braccialetto elettronico, finora negato: giovedì 15 febbraio ci sarà una nuova udienza e la difesa avanzerà di nuovo la richiesta di domiciliari. Il problema è che nel sistema belga mancano strutture adeguate a tutelare sia le esigenze giudiziarie che il rapporto mamma-bambino. La situazione è simile ...