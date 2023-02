Europa League | Juventus | Allegri ' Altra porta per Champions'

Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Salernitana e Fiorentina , ricomincia la stagione europea della Juventus con gli ottavi di. Turno che vedrà i bianconeri giocare contro il Nantes . Il fischio d'inizio della gara d'andata è in programma giovedì 15 febbraio alle ore 21. Alla vigilia della partita in conferenza ...Lo ha dichiarato Bremer in conferenza stampa alla vigilia di Juventus - Nantes , andata degli spareggi per raggiungere gli ottavi di. Il difensore brasiliano ha poi aggiunto: " Difesa ...

Roma, l'Europa League vale 30 milioni: ecco perché l'impegno con il Salisburgo va onorato ilmessaggero.it

Roma, la rifinitura prima della partenza per l'Austria Corriere dello Sport

Europa League: Salisburgo-Roma, arbitro lo svedese Nyberg Agenzia ANSA

Pronostici Europa League, Barcellona-Man.United: l'1 + Under 3.5 è a 2.63 La Gazzetta dello Sport

TORINO (ITALPRESS) – “Bisogna cercare di arrivare in fondo, l’Europa League è un obiettivo importante, è una porta d’accesso alla prossima Champions. Essere usciti ai gironi di Champions ci ha lasciat ...La sfida di Europa League tra Juve e Nantes sarà un vero scontro tra Davide e Golia: i bianconeri riusciranno a rispettare le aspettative redazionejuvenews La Juve si prepara… Leggi ...