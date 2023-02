Ergastolo per l’assassino di Mirko Farci | il 19enne provò a difendere la madre

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Masih Shaid, il pakistano di 31 anni accusato di avere uccisoè stato condannato all’e 4 mesi in isolamento diurno dalla Corte d’Assise di Cagliari. La sentenza è arrivata nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio 2023. Shaid ha ucciso ilche era intervenuto per salvare laPaola Piras. In aula la mamma ha dichiarato di non ricordare nulla di quel giorno di maggio 2021. Il 31enne era presente al momento della lettura della sentenza: condanna per omicidio premeditato. Caduta invece l’aggravante dei maltrattamenti. “I miei ricordi si fermano ad almeno sei mesi prima, credo sia il trauma a farmi dimenticare. Non potrei sopportare altrimenti”, ha detto Paola, sollecitata dal presidente della Corte Giovanni Massidda. L’ex compagno Masih Shahid, che era già stato allontanato ...