Ennesimo suicidio di un poliziotto | l’appello del LI SI PO e del PNFD al ministro Piantedosi | “Fate qualcosa”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) E’ accaduto nuovamente: nel pomeriggio di ieri a Forlì un giovanedi 28 anni, in servizio alla locale questura, si è sparato un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza. A quanto pare, non promette per niente bene il 2023, sono infatti trascorsi appena 46 giorni, e nella Polizia di Stato si sono verificati già 3 eventi suicidari, il terzo un tentato. C’è inoltre da segnalare che, lo scorso, si sono suicidati 21 poliziotti, più 3 tentativi di. Suicidi nella Polizia il LI.SI.PO. ed il: “Nonostante le sollecitazioni d’intervento pervenute al Viminale, il ‘virus suicida’ non arresta la sua corsa” Un fenomeno a dir poco inquietante, rispetto al quale, con grande impegno continuano battersi sia Antonio de Lieto (segretario generale nazionale del Libero Sindacato di Polizia – LI.SI.PO.), ...