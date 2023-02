Emofilia B | arriva in Italia nuova terapia sostitutiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos Salute) - E' disponibile anche in, per le persone conB, il fattore IX ricombinante a emivita prolungata (nonacog beta pegol, Refixia*), che fornisce livelli medi di attività del fattore IX che contribuiscono a controllare i sanguinamenti tra una somministrazione e l'altra. Lo annuncia Novo Nordisk in una nota. L'- ricorda l'azienda farmaceutica danese - è una malattia rara, di origine genetica, caratterizzata dalla carenza di uno specifico fattore della coagulazione del sangue. "Si manifesta quasi esclusivamente nei maschi, mentre le donne possono essere portatrici sane, e si eredita attraverso il cromosoma X - precisa Maria Elisa Mancuso, Centro Trombosi e Malattie emorragiche, Humanitas Research Hospital, Rozzano (Milano) - La forma più comune è l'A, ...