Emma Marrone | inaspettata dedica strappalacrime | “L’amore mio sei tu”

ricorda il papà Rosario - scomparso lo scorso settembre - in occasione di San Valentino . Nonostante l'immenso doloresta cercando di recuperare le forze anche e grazie soprattutto ...Qual è il sentimento più puro di ciò che può provare una figlia per il proprio padre Ha ricalcare queste sensazioni, ci ha pensato la nota cantante salentina,, con un post pubblicato ...

Emma Marrone, la dedica al padre: "Perché l'amore mio sei tu, ovunque tu sia" LeccePrima

Emma Marrone e il commovente pensiero di San Valentino per il ... Fronte del Blog

Emma Marrone, emozionante dedica di San Valentino a papà Rosario: «L'amore mio... sei tu» leggo.it

Emma Marrone, la dedica al padre: 'Perché l'amore mio sei tu, ovunque tu sia' Virgilio

Lazza, Emma Marrone - La Fine (testo) Rapologia

Dedica strappalacrime di Emma Marrone che, con poche parole e una foto, commuove tutti: la sua emozione arriva dritta al cuore. Sempre molto pudica con il propri sentimenti, Emma Marrone ha deciso di ...Tra i cantanti in gara c’era anche Elodie Di Patrizi. Tra le ospiti per eseguire le cover della serata del venerdì c’era invece Emma Marrone. Come sapete, nella quindicesima edizione di Amici, la ...