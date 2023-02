Emendamento Lotito cancellato dal Senato | non si passa da 3 a 5 anni per i diritti tv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’è statodal. Adesso è ufficiale, il comma 5-bis dell’articolo 16 del decreto Milleproroghe, che prolungava da 3 a 5la normativa per quanto riguarda la durata della concessione deitv degli eventi sportivi ei in particolare del calcio. Con 158 voti favorevoli è stato approvato l’presentato che va dunque a cancellare la modifica proposta dal presidente della Lazio ere della Repubblica. Contestualmente l’Aula ha approvato anche una parte di un identicopresentato dal M5S. SportFace.

