Pochi giorni fa, diversi utenti hanno notato un comportamento strano dell'algoritmo di Twitter . Nella scheda For You venivano mostrati principalmente i tweet die le risposte ai suoi messaggi. In base alle testimonianze raccolte da Platformer non si è trattato di un bug, ma di una modifica intenzionale. Twitter favorisce i tweet diLo scorso ...Kevin Dietsch Getty Images Altrove la situazione non è migliore: dal suo approdo al timone della naveha licenziato più di metà della forza lavoro di Twitter, tra cui l'intero team che si ...

Elon Musk nomina il suo cane come Ceo di Twitter: “È perfetto per questo lavoro” Il Fatto Quotidiano

Elon Musk voleva che i suoi tweet fossero più visti, e ha esagerato Il Post

Elon Musk nomina un cane come Ceo di Twitter: Si chiama Floki ed è fantastico Fanpage.it

Manchester United, Elon Musk ora non scherza più: pronta una maxi-offerta Tuttosport

Elon Musk questa volta non scherza Sul piatto 5,5 miliardi di dollari per acquistare il Manchester United Hardware Upgrade

Twitter ha un nuovo Ceo, il cane di Elon Musk. Lo ha annunciato proprio il magnate. Dove Va da sé. Su Twitter. Il tweet mostra il suo Shiba Inu di nome Floki seduto sulla poltrona da manager con tant ...L'imprenditore americano Elon Musk punta a nominare il nuovo Ceo di Twitter entro la fine del 2023. Parlando in collegamento video al World Government Summit di Dubai, il miliardario ha risposto alle ...