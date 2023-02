Elon Musk ha cambiato l' algoritmo di Twitter per mostrarti sempre i suoi tweet

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Se il tuo feed disi è trasformato in un lungo elenco di post dinon è un problema dell’o un caso: è stato proprio il proprietario del social network a spingere affinché si vedessero di più ipost. Dopo aver perso in termini di impressions 29 milioni a 9,1 milioni contro il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per undi sostegno ai Philadelphia Eagles (poi cancellato dallo stesso) durante la finale del Super Bowl, il miliardario statunitense è andato su tutte le furie e ha spronato il team di ingegneri dia risolvere il problema. Come? Costruendo un meccanismo che gli garantisse la maggior visibilità possibile. https://.com/POTUS/status/1624931580962656261In una notte è ...