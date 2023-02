Elodie ed Emma | amicizia in crisi? Il “gelo” dietro le quinte a Sanremo 2023

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sensuale, con una grinta pazzesca e dei look da capogiro:è stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di: attesissima sul palco dell’Ariston ha incantato con bellezza e talento. Nella serata delle cover si esibita ancheche, con la sua voce potente e unica, ha accompagnato Lazza. Le due un tempo erano amiche, poi qualcosa si era spezzato e il loro legame è andato un po’ in. A quanto pare questo è emerso anche nelledidove,sembra, che tra le due ci fosse iled, cosa è accaduto aÈ calato il sipario su, su un’edizione pazzesca della ...

A quanto pare,non si sarebbero parlate . Niente, gelo totale. Non si sarebbero calcolate in nessun modo ed è una notizia, visto il loro passato da amiche e coinquiline. Ad Amici 15 ...Tra le due sembrerebbe non scorrere buon ...

Gelo tra Elodie e Emma, il retroscena a Sanremo Today.it

Elodie e Emma, gelo tra ex amiche: cosa è successo a Sanremo 2023 Corriere dello Sport

Elodie e Emma Marrone, Sanremo: gelo totale a telecamere spente Gossip e TV

Sanremo 2023, Elodie torna sul palco dell’Ariston e ha deciso di mostrare “cose a cui nessuno ha… Il Fatto Quotidiano

Elodie: biografia e curiosità sulla cantante in gara a Sanremo 2023 Radio Zeta

La Marrone è stata la prima a credere nel talento della Di Patrizi, che ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi ...Le due ex amiche e coinquiline hanno condiviso il backstage nella serata delle cover, ma non si sarebbero minimamente calcolate ...