Elezioni regionali | la ministra Santanchè suona la carica | «Ora è Fdi il partito trainante del centrodestra»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) «Fratelli d’Italia è il primoma saremo generosi con gli alleati. In Lombardia avevamo due consiglieri, oggi sono ventidue. Il traino Meloni ha funzionato, gli italiani credono in lei». Ladel Turismo Danielacommenta così oggi in un’intervista a La Stampa i risultati delle. Che in Lombardia hanno premiato il presidente uscente leghista Attilio Fontana, riconfermato alla guida della Regione Lombardia con oltre il 54%. «Leerano una sorta di primo tagliando. FdI si è confermato ildella coalizione e il governo Meloni ne esce ancora più forte. Gli italiani credono in lei, è indubbio che goda di grande consenso. In questi mesi ha dimostrato di saper meritare la loro fiducia. Il ...