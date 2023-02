Elezioni Pro Vita Famiglia | subito politiche per Vita | famiglie e libertà educativa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) - Roma/Milano, 15 febbraio 2023. «Tra le prime decisioni che ci aspettiamo dal centrodestra, sia nel Lazio che in Lombardia, ci sonovolte a tutelare ladal concepimento fino alla sua naturale fine, stare accanto allepiegate sotto il giogo del caro bollette e contrastare iniziative gender, come la Carriera Alias, promossi nelle scuole di ogni ordine e grado. Ricordiamo in particolare nel Lazio la politica distruttiva di D'Amato che, soprattutto nelle ultime settimana di campagna elettorale, ha promosso la pericolosa RU486 e la pillola anticoncezionale incurante di giocare sulla pelle di donne e nascituri, così come sia in Lombardia che in Lazio decine di progetti gender e di indottrinamento LGBT portati nelle aule delle scuole a discapito dell'educazione e della sana crescita ...