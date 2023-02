Eduardo Scarpetta è su Netflix nella serie ' La legge di Lidia Poët' | In teatro non c' è educazione | ho trovato spettatori che anticipavano le mie battute

Leggi su lastampa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è un giornalista della Gazzetta PiemonteseTorino di fine 800di"Ladi" con Matilda De Angelis, disponibile dal 15 febbraio. Con lui abbiamo parlato del suo lavoro di attore e di. Trent'anni ancora da compiere,è uno dei nomi più interessanti del panorama italiano e sarà anche nel cast di una nuovadiretta da Paolo Genovese per un'altra piattaforma digitale, tratta dal bestseller "I leoni di Sicilia" di Stefania Auci. Erede di una delle famiglie più importanti per la storia delitaliano, e in particolare di quello dialettale napoletano, che ha come capostipite ...