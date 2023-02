“Eccoli | finalmente le foto” Anna Tatangelo e il nuovo | giovane e bellissimo fidanzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)e ilsono stati beccati per la prima volta dai paparazzi.amore per Lady Tata, quindi, che ritrova il sorriso dopo l’addio allo storico compagno Gigi D’Alessio e a Livio Cori sarebbe. Tra i due cantanti è finita a causa di “differenti visioni della vita che li hanno allontanati”. Niente tradimenti o cose del genere, solo opinioni e modi di vivere diversi. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non entrava nel vivo della vicenda, ma a settembre ormai era chiaro che la storia trae ilera ormai arrivata al capolinea. Lady Tata è stata accanto a Gigi D’Alessio dal 2006 al 2020, con una pausa nel 2017, e da lui ha avuto il figlio Andrea, 12 anni. Leggi anche: “Perché si sono lasciati”. ...