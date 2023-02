“Ecco perché ho scelto di non votare alle regionali”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ebbene sì, sono uno dei cittadini lombardi che ha deciso di non andare aelezioni. Non è stata una scelta semplice e devo dire che non ne vado orgoglioso,sono sempre stato appassionato di politica, l’ho sempre seguita con interesse e anche questa volta mi sono tenuto costantemente informato sulle proposte politiche in campo. Non è stata una scelta dovuta a disimpegno, disinteresse o superficialità,sono consapevole del fatto che la politica abbia ricadute dirette e indirette sulla vita di ognuno di noi, specialmente a livello regionale,dal governo della Regione dipendono per esempio la sanità e i trasporti, che hanno a che fare con la nostra quotidianità. Dico questo con la massima umiltà e specificando che il mondo degli astensionisti è ...