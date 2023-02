“Ecco cosa ho dichiarato davvero sulla sentenza della Cassazione sul caso Berlusconi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Gen.mo Direttore, le scrivo per formulare richiesta di ospitare mie dichiarazioni in relazione alla notissima vicenda del “ processo” che si è celebrato innanzi al CollegioSezione FerialeCorte dipresieduto dal dr. Antonio Esposito in data 1 agosto 2013. Il giorno 6 agosto 2020 il giornalista del quotidiano “Il Giornale” Luca Fazzo mi chiese di formulare una opinione giuridica sulle vicende di questo importantissimo dibattimento ed in particolare sull’aspetto relativo alla fissazione del processo avanti al collegioSezione Feriale ed al CollegioSuprema Corte. Questo in quanto vi era stato un gap comunicativo fra gli uffici di CancelleriaCorte e quelliCorte di Appello di Milano ...