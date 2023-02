E sui social impazza la domanda | Ciro è ancora vivo?

Diletta Leotta è in dolce attesa Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia già da qualche mese: sono usciti allo scoperto, pubblicando foto insiemerispettivi, solo a dicembre, ma ...Entrambi stanno avendo molte soddisfazioni con il loro mestiere di attori econdividono molti momenti romantici che sottolineano il loro amore, dentro e fuori dal set. Dopo essersi ...

Rapinano ragazzina conosciuta sui social, denunciate 4 minorenni Agenzia ANSA

Angela Robusti, la compagna di Inzaghi: «Mi ha cercata sui social e invitata a cena. Il matrimonio Nel 2024» Corriere della Sera

Nei cieli di Puglia e Basilicata segnalato un meteorite. Decine di messaggi sui social: "Sentito un boato" La Repubblica

Un meteorite nei cieli di Puglia e Basilicata Sui social video e foto della scia luminosa Sky Tg24

Si erano conosciute sui social e si erano date appuntamento il 13 febbraio in stazione, ma l'incontro è finito male, tanto che la Polfer del Settore Operativo di Bologna Centrale ha denunciato in ...Iodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...