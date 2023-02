È possibile addestrare un gatto? Sì Ecco come

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Proprioi cani, anche i gatti hanno bisogno di un piccolo aiuto per adattarsi a vivere accanto a noi. Semplici forme di addestramento possono far sentire il nostro amico peloso più a suo agio in casa. Rispetto ai cani, i gatti costruiscono relazione diverse con i loro compagni di vita umani. I gatti non sono mai stati allevati in modo selettivo per migliorare la loro capacità di cooperare e comunicare con noi, o svolgere ruoli lavorativila pastorizia, la caccia o la guardia. Ma la ricerca mostra che possono riconoscere e rispondere a sottili segnali sociali ed essere addestrati a svolgere compiti simili a quelli dei cani. I gatti in genere hanno bisogno di meno supporto rispetto ai cani per padroneggiare l’addestramento alla toilette: di solito è sufficiente fornire la lettiera giusta. Ma è sbagliato pensare che l’addestramento degli animali ...