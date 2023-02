È ora di costruire il campo largo liberal democratico | con un nome e un manifesto

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Bisogna accelerare, non c’è dubbio, e soprattutto non sbagliare direzione e dimensione dell’impegno. La zeppa anti-bipopulista, a cura dell’accoppiata Azione-Italia Viva, va piazzata con efficacia e idee chiare al più presto, perché gli allori del 25 settembre sono apparsi spietatamente appassiti alla prova di febbraio. Urge intervento di rilancio, perché la politica veloce di oggi non aspetta certo le elezioni europee del lontanissimo 2024 per decretare la sorte dell’unico fatto nuovo del quadro politico. E comunque alle europee bisogna arrivarci vivi. E allora, forza (Carlo Calenda ha avuto i merito di dirlo a urne appena chiuse): accelerare la fusione dei partiti fondatori e credere nel “, non come orpello, ma come elemento che fa la differenza, dando completezza programmatica a quello ...