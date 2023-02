E’ morto in Inghilterra capitano squadra di calcio thailandese salvata in una grotta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) E’inuno dei 12 giovani calciatori salvati da unaallagata in Thailandia nel 2018. Ad annunciarlo è stata la fondazione che pagava i suoi studi, la quale ha reso noto che il diciassettenne Duangphet Phromthep è stato trovato privo di sensi nella sua stanza alla Brooke House College Football Academy ed èin seguito in ospedale. Ancora non si conosce la causa della sua morte. Phromthep era ildei Wild Boars,digiovanile nel nord della Thailandia. Dodici membri del team e il loro allenatore stavano esplorando un complesso di grotte nel 2018 quando rimasero intrappolati da acque alluvionali in rapido aumento. Venne organizzata una massiccia operazione di ricerca e soccorso che ha coinvolto sommozzatori ...

