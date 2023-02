E League | Kombouaré | ' La Juve è un monumento | ma Nantes ha fame'

... costretto al forfait per rientrare in Camerun a causa della morte della figlia di cinque anni: "Siamo tutti al suo fianco, giochiamo per noi e per lui - conclude- e lo abbiamo pensato ..."Siamo vicini a lui e vorremmo dedicargli una gran partita contro la Juve", racconta il tecnico Antoine. Il club francese ha una motivazione in più in vista del playoff di Europadi ...