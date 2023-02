E-Commerce ‘sospetti’ che non consegnano i prodotti | interviene l’associazione Codici | ecco quali sono 

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Continua l’attività di monitoraggio delnel settore e-. Negli ultimi giorni due nuovi siti sono finiti sotto osservazione in seguito alle segnalazioni di diversi consumatori. Dopo le prime verifiche, sono scattate le azioni per fornire assistenza a chi ha avuto problemi con l’acquisto. E-‘tarocchi’, il: “due siti rivelatisi ‘dubi’, uno n un’inesistente l’affiliazione del sito con Mediaworld” Il primo sito è hwonline.it. In home page compaiono tante offerte ed i settori trattati sono diversi, dall’informatica alla telefonia, passando per fai da te e giochi. Come spiegano da, “Stando alle segnalazioni di alcuni consumatori, si starebbero registrando dei problemi con la consegna del prodotto acquistato. Non solo. Ci ...