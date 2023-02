Dybala | “Futuro? Voglio vincere con il mister e portare la Roma in Champions”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Se l’anno prossimo giocherò alla? La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società, non so cosa succederà a fine anno. Non so cosa succederà con me, figuriamoci con il, dovete chiedere a lui. Vorrei essere allenato da lui perché è uno dei migliori econ lui. Penso solo alla partita di domani, l’anno è lungo e ci sono tante partite da giocare.con la, ci sono due possibilità a livello matematico ma una è più probabile.con lae che lagiochi inLeague l’anno prossimo”. Lo ha detto il fantasista dellaPauloalla vigilia della sfida ...

