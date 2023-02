Dritto e rovescio | domani su Rete4 La Russa | la sicurezza | il rdc | e le donne islamiche da Del Debbio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)sera, giovedì 16 febbraio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “”, Paolo Delintervista il presidente del Senato Ignazio Lain merito alla stretta attualità politica. Al centro della puntata, il temanelle città italiane, con le ultime aggressioni che stanno preoccupando il Governo. Inoltre, un focus sulla decisione dell’Unione Europea di vietare la vendita delle automobili con motore a scoppio a partire dal 2035 per il rispetto delle politiche ambientaliste. Nel corso della serata, si affronterà il tema relativo al reddito di cittadinanza e al nuovo metodo per far lavorare chi percepisce il sussidio. Infine, un approfondimento sulla cultura islamica in Italia che vede levivere segregate e ...

... ma alla quarta chance deve arrendersi ad una gran sbracciata didel suo avversario, bravo in realtà a fare la differenza in quel game soprattutto con il. L'ex n°3 del ranking ...' Vale davvero la pena provarlo suldell'avversario ', dice Shriver. ' Se giochi una palla choppata suldell'avversario, quello potrebbe colpire a sua volta in slice, e tu non ne ...

L’incredibile storia del rom che racconta in televisione di «aver lavorato in nero» per il Comune di Asti La Nuova Provincia - Asti

Dritto e Rovescio, stasera in tv 26 gennaio 2023: ospiti e anticipazioni Paolo Del Debbio Canale Dieci

Dritto e rovescio, serata ad alta tensione per Del Debbio (Video) Tvblog

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: tutta la tragedia del terremoto in Turchia Affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni di oggi 2 febbraio 2023: intervista Giorgia Meloni e Matteo Salvini Canale Dieci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:19 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Bonzi. Appuntamento, come detto, a domani per il secondo turno. Grazie per averci seguito. A tutti ...La moneta dedicata a Raffa fa parte della collezione numismatica 2023 della Zecca di Stato e sarà in vendita dal 7 giugno. Celebrati anche Eva Kant e Diabolik ...