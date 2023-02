Dove è stato girato Buongiorno mamma 2? Location e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è la fiction con Raoul Bova in onda su Canale 5, arrivata quest’anno alla sua seconda stagione. È la storia di unae moglie che all’improvviso si trova in coma lasciando in balia di loro stessi il marito e i quattro figli. Una vicenda che si ispira alla storia di Angela Moroni, nel quale i protagonisti sono Bova e Maria Chiara Giannetta. Qual è ladella fiction Anche per questa seconda stagione laè il lago di Braccianosorge villa della Rosa, la casa nella quale si consumano le vicende della famiglia colpita dalla tragedia. Una storia all’insegna di sentimenti forti: paura, angoscia nella quale la casa assume un ruolo fondamentale: quello di un rifugio nel quale trovare un po’ di pace e anche di felicità. Non solo Bracciano, le riprese ...