Dopo il medley a Sanremo | Dodi | Red e Roby raccontano nel dettaglio la storia della band

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una serata per ripercorrere 50 anni di carriera dei Pooh. È quella organizzata su Rai 1 stasera alle 21.25 mescolando aneddoti, interviste, ricordi tra pubblico e privato raccontati dai protagonisti. E soprattutto le canzoni che hanno portato al successo. Non a caso il titolo del docu-film misto a fiction è Un attimo ancora – brano uscito nel 1977 (riadattato nel 1998 dai Gemelli DiVersi) e incluso nell’album Rotolando respirando, decimo disco dei Pooh. I Pooh: la, Stefano D’Orazio,, “Pensiero” guarda le foto Leggi anche ...

... precursore della rivoluzione culturale e sociale che nel 1968, un annola sua morte, segnò un ... Inizia con undi canzoni che definiscono l'epoca nella quale Tenco trovò le ispirazioni ...... parla il testimone di Antonella Rossi Blake Lively e Ryan Reynolds, è nato il quarto figlio di Roberta Mercuri La cantante,essere FINALMENTE tornata a esibirsi con undelle sue hit e ...

I Måneskin a Sanremo 2023 come ospiti con un medley di successi con Tom Morello Sky Tg24

Maneskin superospiti: medley, pubblico in delirio e standing ovation RaiNews

Sanremo: i Maneskin tornano all'Ariston con un medley di successi Giornale di Puglia

Il medley di Al Bano, Ranieri, Morandi: “Un sogno avverato dopo 27 ... San Marino Rtv

Marco Mengoni in testa anche dopo la quarta serata, poi Ultimo, Lazza, Mr. Rain e Giorgia RaiNews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...È noto, infatti, che durante il medley il cantautore romano sia incappato in una gaffe ... "Non c'era il gobbo" racconta Ultimo subito dopo aver finito l'esibizione. "Non c'era il gobbo, bravi! Grazie ...