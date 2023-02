Donne in pensione prima con lo sconto per i figli | il piano del governo

Leggi su inews24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Anticipi delle pensioni per tutti o solo per categorie particolari, in modo da pesare di meno sulle casse dell’Inps? Un capitolo delicato della riforma su cui sta lavorando ilMeloni che ha illustrato le ultime variazioni ai sindacati, a cominciare dalle. I conti devono essere fatti salvaguardando obbligatoriamente il bilancio dell’Inps che ha L'articolo proviene da Inews24.it.