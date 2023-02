Donnarumma lo ha fatto ancora | hanno già scelto il sostituto

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)nel mirino il portiere italiano del PSG, Gianluigi, protagonista in negativo durante il match di Champions League: cosa succede ora? Portiere titolare del PSG e della Nazionale italiana,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Infatti,si è poi proposto con due interventi importanti che hannoin modo che il voto non fosse più basso, come quello che ha visto protagonisti i suoi compagni di squadra. L'...Ad un primo tempo senza tiri in porta, ma comunque con predominio bavarese, hada contraltare ..., tuttavia, viene ben protetto dalla difesa comandata da Sergio Ramos. Coman, alla mezz'...

Media francesi, bufera su Donnarumma: alcuni compagni di squadra non lo vogliono nello spogliatoio Il Fatto Quotidiano

Donnarumma fa ammattire il PSG: prende un gol imbarazzante dal ... Fanpage.it

Champions, Psg-Bayern Monaco 0-1: papera Donnarumma e gol di Coman Tuttosport

Cassano distrugge Donnarumma: Il più forte Facile esserlo in Italia ... Fanpage.it

Donnarumma "La concorrenza con Navas mi ha fatto crescere ... Italpress

Non avrebbero certamente immaginato di cadere davanti al proprio pubblico nella serata degli ottavi di Champions League, ma è successo. Parliamo del Psg che contro il Bayern Monaco al Parco dei Princi ...non ha esultato), liberissimo sull’assist di Sané all’8’ st ma aiutatissimo dalla gaffe di Donnarumma, che s’è fatto passare la palla sotto la pancia vanificando le tre buone parate fatte tra prima e ...