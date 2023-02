Dl milleproroghe | Senato lo approva con 88 voti a favore

Con 88 voti a favore, 63 contrari e 3 astensioni, l'Aula delha approvato il decreto leggeche ora passa all'esame della Camera. Il governo ha preannunciato di chiedere il voto di fiducia a Montecitorio, che invece è stato evitato al...dal testo del decretola norma che prorogava di ulteriori due anni, oltre ai tre gia' previsti, gli attuali contratti di concessione dei diritti televisivi sportivi. L'Aula del...

Caos balneari, l’ennesimo, al Senato. La seduta sul decreto Milleproroghe è stata sospesa per un’ora su richiesta del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani “per verificare la natura d ...L’Aula del Senato ha approvato l’emendamento del Governo che sopprime, all’articolo 16 del Dl milleproroghe, la possibilità di estendere fino a 5 anni la durata dei contratti di licenza per i diritti ...