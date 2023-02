Maggioranza e governo ancora alle prese con il nodo delle concessioni balneari entrate nel decreto legge. La Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto riferito da esponenti dell'opposizione, avrebbe espresso parere "non confortevole" sulle misure approvate in Commissione e questo ...Ilha recepito sul gong pure l'emendamento sullo smartworking per i lavoratori ... Commenti Hanno ragione gli astensionisti, serve un'altra offerta politica Stefano Feltri direttore...

Dl milleproroghe, caos balneari. Dubbi della Ragioneria Tiscali Notizie

Dl milleproroghe, caos balneari. Dubbi della Ragioneria Agenzia askanews

Stop a dirigenti-pensionati e plusvalenze, sì ai dehors liberi: caos ... Il Fatto Quotidiano

Concorso DS, bocciati salvati dall’emendamento leghista al decreto ... Tuttoscuola

Concorso DS 2017, approvato emendamento al Decreto Milleproroghe Scuolainforma

Roma, 15 feb. (askanews) - Maggioranza e governo ancora alle prese con il nodo delle concessioni balneari entrate nel decreto legge milleproroghe.Insomma, a differenza del caos che il Milleproroghe ha scatenato sui diritti tv, argomento che sembra aver diviso e scontentato un po’ tutti, la questione rinominata salva birra sembra aver messo ...