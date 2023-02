Disagi al ‘Maradona’ per i disabili | “Mi hanno respinto” | la denuncia di un tifoso

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lo Stadio Diego Armando Maradona è certamente uno dei più calorosi di Serie A e dell’Italia intera. Ma anche all’impianto sportivo di Fuorigrotta, così come in altre zone del Paese, ci sonoche non permettono a tutti di godersi a pieno lo spettacolo che può offrire il calcio. È il caso anche di Antonio Medici, undel calcio in genere, commercialista e giornalista beneventano, che negli anni ha assistitito a molte partite in giro per l’Italia e ha deciso dire ciò che accade a tifosicome lui. Dal ‘Maradona‘ a ‘San Siro‘: sono ben 6 gli stadi italiani che creanoaiche vorrebbero assistere alle partite. Se hai le stampelle non puoi essere. A Napoli in occasione di Napoli-Arsenal nell’aprile 2019. Ero con mia ...