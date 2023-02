Dimissioni a sorpresa di Nicola Sturgeon | ' Ho dato tutta me stessa per troppo tempo | faccio posto a un altro'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) 'Mi dimetto per il senso del dovere e del grande amore che ho per il mio partito e per il mio Paese', ha detto assicurando che resterà in carica fino all'elezione del suo successore. 'Dare ...

a, da parte della first minister del governo locale della Scozia e leader del partito indipendentista dell'Snp, Nicola Sturgeon. 'Il tempo di lasciare è ora, anche se molti nel ...'

Primo ministro più longevo della storia della Scozia e prima donna leader del Partito nazionale scozzese indipendentista e contemporaneamente premier, Nicola Sturgeon è alla guida del governo di ...Nicola Sturgeon, leader del partito indipendentista SNP, ha annunciato in una conferenza stampa alla Bute House di Edimburgo le sue dimissioni dalla carica di primo ministro della Scozia. "Ho preso la ...