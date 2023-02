Diletta Leotta incinta? Il pancino sospetto nella foto | «Confermato | sarà presto mamma»

è incinta del primo figlio Così pare! Lei e il suo fidanzato Loris Karius sarebbero in dolce attesa e si parla già di conferme che giungono da persone a loro vicine. Dopo aver chiuso ...La conduttrice ha postato un video su TikTok che ha fatto "esplodere" la curiosità dei follower. Ecco perché Di: Redazione Sardegna Liveaspetta un bambino Un video postato sui social dalla conduttrice ha scatenato i milioni di follower della conduttrice infiammando le indiscrezioni e il gossip sul web. Ai più attenti e ...

Diletta Leotta, Elodie, Satta e Gregoraci: i festeggiamenti social per San Valentino Tuttosport

Brenda Lodigiani, età, carriera e vita privata: chi è l'imitatrice di Diletta Leotta e Chiara Ferragni ilmessaggero.it

Diletta Leotta, ecco il menu di San Valentino Tuttosport

Diletta Leotta svela il menu di San Valentino Corriere dello Sport

Diletta Leotta è incinta del primo figlio Così pare! Lei e il suo fidanzato Loris Karius sarebbero in dolce attesa e si parla già di conferme che giungono da persone a loro vicine. Dopo aver chiuso ...Diletta Leotta è in dolce attesa: dopo i rumors degli scorsi giorni, secondo cui la conduttrice sportiva avesse mostrato un pancino sospetto sono stati confermati dal portale The Pipol. La Leotta è ...