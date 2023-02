Diletta Leotta è in dolce attesa? L’indiscrezione sulla gravidanza

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è in? Eccodella nota conduttrice televisiva, la nota conduttrice è una dei volti più amati nel mondo della televisione.dopo la rottura con l’attore Can Yaman si sta godendo il suo nuovo amore con il portiere del Newcastle Loris Karius da diversi mesi. La conduttrice il portiere non si nascondo più e anche tra i social condividono inediti scatti e dolcissime dediche d’amore. La loro storia d’amore dunque prosegue a gonfie vele giorno dopo giorno. Leggi anche –> Alfonso Signorini a cena con i Prelemi: “Io ce l’ho messa tutta” (VIDEO)spiazza i fan: ecco cosa è emerso Nelle ultime ore sta circolando ...