“Devo dirvi una cosa” GF Vip 7 | la confessione di Edoardo Tavassi e tutti i vipponi in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La dolcissima sorpresa dia Micol Incorvaia al GF Vip per San Valentino. Il 14 febbraio si sa, è la festa degli innamorati. E chi più del Tavassone e Micol fanno parte di questo speciale girone infernale, all’interno della casa di Cinecittà. Proprio per questo, il fratello di Guendalina, ha organizzato una super sorpresa alla compagna, che si è emozionata non poco. Prima di tutto ha radunato i suoi amiciin salotto con la scusa di dover leggere un comunicato ufficiale, poi però, tutto d’un tratto, tira fuori dal suo taschino una lettera dedicata alla bellissima Micol.allora ha iniziato a leggere: “Mi sei piaciuta dal primo momento in cui ti ho vista, questo anche grazie ai filtri sulle foto del tuo profilo Instagram. Ti chiesi in direct durante la quarantena se era tutto apposto, tu ...