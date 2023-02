Denunciò le bombe russe sul teatro di Mariupol | ma per Mosca è una fake news | 6 anni di carcere alla giornalista Maria Ponomarenko

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Condannata a seidi reclusione per aver dato la notizia del raid aereo dicontro ilucraino di. Ladocumentò sui suoi social l’attacco che provocò la morte di centinaia di civili, tra cui molti bambini. Ora il tribunale di Barnaul, in Siberia, l’ha giudicata colpevole di aver diffusosu quanto successo a. Oltre ai seidi, i giudici hanno vietatodi svolgere la sua attività lavorativa per cinque. La 44enne che scriveva per il sito Rusera stata arrestata settimane dopo il bombardamento per aver pubblicato ...