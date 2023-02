Denti e disturbi alimentari | l’odontoiatra | “I maggiori danni si creano così”

...o da alimentazione Perché il cane mangia i sassi Consideriamo il problema seriamente Problemi di ansia o da alimentazione Oltre a rappresentare un danno ai, un sasso può portare a...... spiega Fausta Micanti, psichiatra e psicoterapeuta, referente dell'Unità deidel ... infatti, ci sono anche naso, pelle, occhi,e labbra, oltre appunto al peso , che però la fa da ...

L'importanza della prevenzione. Cosa succede se si trascura la ... Help Consumatori

Ecco perchè ho scelto l'implantosofia per i miei pazienti Odontoiatria33

Come sapere se hai bisogno di cure dentali | CUENEWS Biomed CuE

La bulimia rovina anche i denti: ecco come limitare e riparare i danni La Gazzetta dello Sport

A che età i gatti perdono i denti da latte (e non) Wamiz

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dovevano verdersi per prendere un caffé insieme ma poi Laura Di Dio di 32 anni ha ucciso a coltellate la suocera Margherita Margani, di 62 anni .