Denatalità | il ministro Roccella | Ecco il piano per le famiglie italiane

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Le donnevorrebbero fare due figli in media, poi non ne fanno o ne fanno solo uno. Dobbiamo intervenire su questo, perché è un problema di libertà delle donne, se io desidero un figlio e non riesco a farlo ci sono degli ostacoli che vanno rimossi. Che limitano la mia libertà di realizzare il mio desiderio. Questi ostacoli sono stati nel tempo sottovalutati perché in Italia poco si è fatto di politiche familiari e demografiche”. Così ilper le pari opportunità e per la Famiglia, Eugenia Maria dela Piazza Montecitorio.di Fausto CariotiFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev