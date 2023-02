Delitto Attanasio | esce il libro - inchiesta di Antonella Napoli

Nel secondo anniversario dell'uccisione dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca, il 17 febbraio arriva in libreria "Le verità nascoste del", l'inchiesta di Antonella Napoli, giornalista e scrittrice, direttrice della rivista "Focus on Africa". Un libro che ricostruisce tutte le fasi dell'agguato e ne svela misteri e ...Il prossimo 17 febbraio arriva in libreria 'Le verita' nascoste del', libro inchiesta di Antonella Napoli, giornalista e scrittrice, direttrice del magazine Focus on Africa, nel secondo anniversario dell'uccisione dell'ambasciatore italiano nella ...

Luca Attanasio, in un libro le verità nascoste dell'omicidio in Congo la Repubblica

Omicidio Attanasio, al via il processo. Ma gli imputati sono cambiati ... Il Manifesto

Omicidio Attanasio, uno degli imputati in Congo si difende: “Ero in carcere durante l’agguato al… Il Fatto Quotidiano

Omicidio Attanasio: rinvio a giudizio di due funzionari Onu | il ... Il Manifesto

Omicidio Attanasio, anche l'ultimo imputato nega le accuse: ''Mai ... Antimafia Duemila

Roma, 15 feb. (askanews) - Nel secondo anniversario dell'uccisione dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca ...Il libro inchiesta uscirà il 17 febbraio. Nel secondo anniversario dell’uccisione dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio, il 17 febbraio arriva in tutte le li ...