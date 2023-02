De Vrij | un difensore ritrovato per Inzaghi Ultimi mesi da top con l’Inter?

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Stefan deha giocato una buona partita anche contro la Sampdoria, confermando i buoni segnali già dati con l’Atalanta in Coppa Italia. Ilsi candida per un ruolo da protagonista, l’addio per ora è lontano. RITORNO – Non sono da sottovalutare le ultime prestazioni di Stefan de. Ilsta ritornando agli alti livelli mostrati nei primi anni in nerazzurro, Simonepotrebbe godere in questidi un nuovo calciatore. Dalle zero presenze ai Mondiali con l’Olanda non è passato molto tempo, ma ilsta dando finalmente le risposte che ci si aspettava da inizio anno. Gli errori del 2022 sembrano superati, così come le disattenzioni che hanno portato l’allenatore dela preferire il compagno Francesco Acerbi. De ...

