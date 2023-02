De Vrij | adesso il rinnovo è più vicino e Schuurs più lontano – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nel post partita di Sampdoria-Inter, Stefan Deha confermato la trattativa per ildel contratto. I rapporti con il club sono buoni e la firma potrebbe arrivare– Stefan Desta trattando ildi contratto con l’Inter. Il difensore olandese ha confermato tutto ciò nel post partita di Sampdoria-Inter. Per lui è pronto a muoversi l’agente Federico Pastorello, impegnato anche nella trattativa per Acerbi. Per Desi ragiona sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno (o addirittura un triennale secco) alle cifre attuali, mentre la situazione legata ad Acerbi è più intricata, anche perché prima bisogna recidere il cordone ombelicale che unisce ancora il giocatore alla Lazio. Nel caso in cui il numero 6 dovesse rinnovare, ecco che l’interesse per ...