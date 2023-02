Dazn | Mattarella | le mandorle sgusciate e Carlo

La principale autorità garante del rispetto delle regole nel nostro Paese, il presidente, si oppone al Lotitum , l'emendamento che dovrebbe prolungare fino al 2026 gli accordi sui diritti tv. Ne scrivo da giorni - sono giunto alla terza puntata di un serial che interessa ...Da ilnapolista.it 2022 - IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DI SERGIOScrive MilanoFinanza che il giallo sulla norma Lotito per prolungare il contratto con(e che ha subito il veto del presidente della Repubblica) è emblematica dello stato in cui versa ...

Sabato scorso su whatsapp mi ha scritto (preciso che non ho toccato una virgola): «Tanto per cambiare Dazn non si vede, dice che hanno dei problemi. Peccato che a noi che paghiamo lautamente ci girano ...Sui diritti tv del calcio di Serie A interviene il Colle, Mattarella ha di fatto fermato il provvedimento inserito nel Dl Milleproroghe per prolungare al 2026 la scadenza del contratto di Dazn. Dopo i ...