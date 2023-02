DAZN | come chiedere il rimborso

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Avete riscontrato malfunzionamenti e disservizi? In questo articolo andremo a mostrarviil. Scopriamo tutti i dettagli Purtroppo,abbiamo sottolineato nel nostro articolo dedicato ai momenti in cuinon funziona e a cosa fare quando accade, spessoè stata protagonista in negativo a causa di una serie di disservizi e malfunzionamenti che ogni tanto capitano. Nel momento in cui vi accorgete di tali disservizi e venite danneggiati da questi, avete la possibilità diunche verrà erogato al 25% o al 50%, in alcuni casi decidestessa di rimborsare il 100% dell’importo.ila ...