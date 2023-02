Daredevil | parla il regista del film con Ben Affleck | Ci eravamo ispirati al Corvo e Blade

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ildella famigerata pellicola del 2003 hato delle principali fonti di ispirazione per il suo lavoro. Nel corso di una recente intervista a Yahoo! Entertainment, Mark Steven Johnson,delcon Ben, hato delle principali ispirazioni per ildel 2003, citando Il. All'epoca ilvenne stroncato dalla critica, ma in tempi più recenti è cambiato qualcosa. Il director's cut didi Johnson è stato distribuito su disco e in digitale modificando il giudizio complessivo sul flm. E, naturalmente, da allora l'Universo Marvel è esploso, prima con i franchise degli X-Men e di Spider-Man, e poi con il MCU. Ma quandoera ...

Per, mi sono ispirato a Il corvo e a Blade, e a film del genere che ho amato moltissimo ".- Ben Affleck ammette: "Il film non ha funzionato affatto" " Era un mondo molto diverso ...: Born Again, Charlie Coxdel possibile legame con l'omonimo fumetto: Born Again arriverà su Disney+ non prima del 2024 e sarà composta da ben 18 episodi, cosa che la renderà ...

