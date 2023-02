Daniele preso in giro in un programma spagnolo | “Un italiano per Oriana…”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Oriana Marzoli in Spagna è una vera star ed ha partecipato a molti programmi (tra cui la versione iberica di Uomini e Donne) e per questo i media spagnoli stanno seguendo la sua avventura al GF Vip conDal Moro. Durante l’ultima puntata deldi TeleCinco Socialité è andato in onda un servizio sulla storia tra la gieffina e il bel veneto. La giornalista dello show hainil vippone per le sue foto Instagram senza maglietta e perché negli scatti pubblicati sui social non ride mai.e l’ironia in un: “Lui è allergico alle magliette”. “Adesso ci occupiamo di quello che sta facendo Oriana al Grande Fratello. Questo è l’uomo che ha conquistato il cuore di Oriana. I due si sono innamorati ...