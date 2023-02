Dalla Gasperina | il calciatore diventato speaker del volley

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dal calcio giocato al volley “raccontato”: due mondi apparentemente lontanissimi. Per chiunque. Non per Nicolò, lodella Da Rold Logistics Belluno. Protagonista per oltre un decennio sul rettangolo verde, ora presta la sua voce ai rinoceronti e scandisce ogni gara casalinga con tempi e ritmi esemplari, oltre a un’innata capacità di coinvolgere chiunque: grandi e piccini, tifosi “sfegatati” e semplici appassionati o curiosi. IN SIMBIOSI – La Spes Arena infuocata di passione, contro la corazzata Pineto, si è rivelata un autentico fattore ai fini del successo. E a garantire il combustibile ha pensato proprio lo: «Il pubblico ha avuto un impatto considerevole – afferma proprio-.fine del quarto set, il clima che si è ...